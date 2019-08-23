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Смертельная опасность нависла над близкими мертвой Вербер

Алла Вербер. Фото: www.globallookpress.com
Алла Вербер умерла в начале августа, но в причинах ее смерти разбираются до сих пор. Врачи убеждены, что ее близкие находятся в смертельной опасности.
прочитано 2794 раза

О кончине фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер стало известно 6 августа. Обсуждая причину смерти, говорили разное, в том числе будто она умерла из-за аллергической реакции на морепродукты. Официальные представители утверждали, что светская львица стала жертвой менингококкового сепсиса.

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Наконец специалисты уточнили: это мутировавший штамм менингококка – W135. Бактерия проникает в бронхи и поначалу никак не проявляется. Ее активизация приводит к бактериальному менингиту, когда поражается центральная нервная система человека.

Аллу Вербер уже не вернуть, однако теперь опасность нависла над всеми, с кем она контактировала перед смертью, сообщает Teleprogramma.pro. Незадолго до кончины бизнесвумен веселилась на юбилее композитора Игоря Крутого. Помимо мэтра и его родни, на празднике отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Получается, они все в зоне риска.

Напомним, что накануне 50-летия Алла узнала о своем диагнозе – "рак крови третьей стадии". Пять лет работница элитного универмага боролась за жизнь. В результате химиотерапии она потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов. Алла Вербер справилась с онкологией, последние годы болезнь была в ремиссии.

Автор: 23 августа 2019, 10:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Я хотел всегда к ней, но что-бы содержать такую великолепную женщину , нужно огромное количество денег.
Гость
Ответить
ключевое слово-еврейку! побойтесь Бога, <цензура> не щадит никого, даже и тех, кто занимается такой брехней
Гость
Ответить
На фото мадам-великий пошлый вкус и Филиппок в пижамах.
Гость
Ответить
Писаки! Оставьте в покое российскую еврейку с канадским гражданством! Пусть канадцы оплакивают главную спекулянтку!
1

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