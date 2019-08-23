Смертельная опасность нависла над близкими мертвой Вербер

О кончине фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер стало известно 6 августа. Обсуждая причину смерти, говорили разное, в том числе будто она умерла из-за аллергической реакции на морепродукты. Официальные представители утверждали, что светская львица стала жертвой менингококкового сепсиса.
Наконец специалисты уточнили: это мутировавший штамм менингококка – W135. Бактерия проникает в бронхи и поначалу никак не проявляется. Ее активизация приводит к бактериальному менингиту, когда поражается центральная нервная система человека.
Аллу Вербер уже не вернуть, однако теперь опасность нависла над всеми, с кем она контактировала перед смертью, сообщает Teleprogramma.pro. Незадолго до кончины бизнесвумен веселилась на юбилее композитора Игоря Крутого. Помимо мэтра и его родни, на празднике отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Получается, они все в зоне риска.
Напомним, что накануне 50-летия Алла узнала о своем диагнозе – "рак крови третьей стадии". Пять лет работница элитного универмага боролась за жизнь. В результате химиотерапии она потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов. Алла Вербер справилась с онкологией, последние годы болезнь была в ремиссии.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Я очень люблю музыку
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Что происходит с Джигарханяном?
Животные
Ненавижу свекра
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов