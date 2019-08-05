"Столько злости": заклеванный Топалов ответил хейтерам

Супруг телеведущей Регины Тодоренко высказался о хейтерах и фанатах в Instagram. Влад Топалов заявил, что старается реагировать на комментарии подписчиков в соцсети.

Певец признался, что его всегда удивляла реакция поклонников на те или иные фото, которые он размещает на своей страничке. По словам артиста, его подписчики разделились на два лагеря. Если одни выражают искреннюю симпатию, то другие обрушивают свой негатив, травя Влада Топалова нападками.

"Столько злости и столько любви!! И то, и другое – вообще не обосновано", – отметил музыкант. "В итоге получается точно, как в поговорке – "не буди лихо, пока тихо"… Как говорят китайцы – "собака лает, а караван двигается дальше"… Для особо одаренных уточняю – нет, вы не собаки, а я не караван. Это просто пословица", - добавил исполнитель.

В заключение своего поста Влад Топалов подчеркнул, что в любом случае рад общаться с фолловерами, что бы они не писали. "Пусть у нас не гладко выходит, зато честно, без лести и вранья. Как есть! Как в жизни и бывает: то ругаемся и ненавидим, то обожаем и любим! Значит мы – живые! Обнимаю!" – резюмировал певец.

Отметим, Влад Топалов устал от домыслов и слухов, касающихся его семьи. Если раньше артист пытался не обращать внимания на подобные эмоциональные всплески фанатов, то сейчас он стал чаще реагировать на слова злопыхателей, вступая с ними в диалог.