"Ты нам подаришь еще одного": Топалов рассказал о скором пополнении в семье

30-летняя родственница знаменитости – Алина Топалова – стала женой бизнесмена из Эстонии. Влад Топалов поделился кадрами с торжества в личном Instagram.
Артист опубликовал снимок, на котором обнимает сестру. Примечательно, но под тонкой тканью свадебного наряда девушки угадывается большой живот.
"Мое сокровище! Моя маленькая девочка! @alina_topalova ! Ты уже совсем большая! Я не верю своим глазам и ушам. Я в Таллине. Прилетел выдавать тебя замуж.😱🤯 что происходит?! Как все так быстро закрутилось? В сентябре ты нам подаришь еще одного племяшку или племянницу! Я тебя безумно люблю! У нас с тобой сложный путь,к сожалению. Но сегодня он заканчивается. У тебя теперь новый старший, главный мужчина твоей жизни! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написал вокалист.
В Stories Влад Топалов показал несколько видеозаписей со свадьбы. В одной из них артист сообщил, что немного растерян из-за нахлынувших чувств и не знает как правильно освещать это событие.
"Я охвачен эмоциями, любовью, счастьем, радостью за свою родную сестру. Смотреть ее счастливые прекрасные глаза, для меня самое большое удовольствие и радость сегодня. Гости собираются, мы едем в ресторан", – отметил Влад Топалов.
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