Топалов после свадьбы питается на помойке

Облаченный в тряпье Влад Топалов и не менее "нарядная" Регина Тодоренко объявили розыгрыш призов в Instagram. Звездная пара обещает дорогие подарки, но при этом сами они после такого затратного мероприятия, как свадьба, якобы питаются на помойке и спят в машине.
Внедорожник Регина назвала одним из призов. Однако облаченный в телогрейку Влад Топалов бросился к машине, обнял ее за колесо и закричал, что новобрачным негде будет спать. Тодоренко с подбитым глазом не обратила на вопли супруга никакого внимания.
Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Сорренто. На торжество позвали только самых близких. Телеведущая и певец оформили отношения в ноябре прошлого года, однако, поскольку Тодоренко была на седьмом месяце беременности, влюбленные решили отложить праздник.
Звездная пара недавно дала интервью журналистам. Регина Тодоренко и Влад Топалов признались, что уже не раз задумывались о разводе – в семье кипят итальянские страсти. Однако чувство юмора помогает преодолеть конфликты.
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