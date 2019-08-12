Обратившаяся к любовнику Кудрявцева объявила о рождении ребенк

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками радостной новостью. Популярная телеведущая опубликовала ряд трогательных снимков, сделанных во время важного события.

Лера Кудрявцева и ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров, стали родителями год назад. Популярная телеведущая подарила супругу дочь Марию. На днях девочке исполнился год. Радостное событие телеблондинка решила отметить грандиозным праздником, в центре которого оказалась маленькая Маша. Именинница блистала в белоснежном пышном платье, которое, впрочем, в какой-то момент сменила на полосатый купальник.

"9 августа нам исполнился Годик !!! 🎂 Я не помню когда последний раз так переживала . Первый день рождения в жизни 🙏🏽 Эта булочка перевернула мою жизнь ❤🎂 Люблю , люблю , люблю ❤❤❤ Будь счастлива наша с папой принцесса 👑 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила о рождении ребенка Лера Кудрявцева.

Популярную ведущую поздравили певцы Лолита Милявская, Юлия Савичева и Анна Семенович, телеведущие Екатерина Андреева и Лариса Гузеева, скандально известная балерина Анастасия Волочкова, артистки Наталья Подольская и Юлия Ковальчук, прославленная фигуристка Татьяна Навка, певица Катя Лель, соведущий Оскар Кучера, актриса Мария Берсенева и многие другие.

Не остался в стороне и певец Сергей Лазарев. Отметим, что несколько лет назад СМИ писали о его романе с Лерой Кудрявцевой. Парочка демонстрировала нежные чувства на публике, подтверждая слухи. Впрочем, по другим данным, телеведущая и певец изображали страсть, чтобы пропиариться.Неизвестно, что на самом деле было между Лерой и Сергеем, но очевидно одно: до сих пор они в хороших отношениях.

К примеру, недавно телеведущая обратилась к артисту, поздравив его с презентацией. "Сереня, поздравляю с выходом нового клипа. Летнее настроение. Всем смотреть", – обратилась к бывшему любовнику Лера Кудрявцева.