"Как она обошлась со Степаненко": Брухунову назвали страшной и кривой

Шумиха вокруг личной жизни Евгения Петросяна не утихает. После того, как он оформил развод с Еленой Степаненко, град критики и ведра грязи получает его молодая помощница Татьяна Брухунова. Ее называют причиной расставания юмористов. В итоге, она не выдержала давления общества.

Татьяна Брухунова наслаждается летом в Ялте. Там же, кстати, находится с гастролями и Евгений Петросян. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram молодая помощница юмориста регулярно выкладывает фотографии, на которых демонстрирует окружающие виды, ресторанную еду, а также себя в различных нарядах. Подписчики по-разному воспринимают специфический вкус Татьяны: кому-то нравится, кому-то – нет.

По всей видимости, в какой-то момент критики оказалось так много, что Татьяна Брухунова не выдержала. Она дала понять, что ей не нравится оскорбительные комментарии и терпеть она их не будет. "Либо хорошо, либо никак! И это не только о покойниках! Так будет на моей странице всегда! Я сама себе самый большой и вредный критик!" – объявила помощница Евгения Петросяна.

При этом Татьяна Брухунова отметила, что не лишена самоиронии и умеет и любить посмеяться над собой. Она положительно относится к конструктивной критике, но не к оскорблениям. "Между конструктивом и критикой – большая разница. Конструктивная дает подсказку, ведет к позитивным изменениям и двигает вперед! Вся прочая же идет от комплексов, зажатий и скудоумия. Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая и все в таком духе! Разве в этом есть здоровая критика?" – задалась вопросом Татьяна Брухунова.

Общественный деятель Виктория Лазич убеждена, что причина такого негативного отношения к молодой женщине проста. "А вот многие не могут простить Брухуновой то, что она увела Петросяна у Степаненко. Потому-то многие и стараются написать разлучнице негативный отклик. Ее просто невзлюбили за то, как она обошлась со Степаненко, которая изначально ее привечала и относилась к ней почти как к дочке! Даже разрешила ей пожить у себя в квартире..."