В борьбу с Петросяном за миллиардное имущество вступила его дочь

В 2018 году Евгений Петросян оформил развод с Еленой Степаненко. Они были вместе на протяжении нескольких десятилетий, однако все рассыпалось в прах, когда на горизонте показалась молодая Татьяна Брухунова. По слухам, она стала причиной развода юмористов. И если с расторжением брака проблем не было, то разделу имущества, которое, по самым скромным оценкам, тянет на полтора миллиарда рублей, не видно конца.
Иск подала Степаненко. Однако в артистических кругах шепчутся, что на самом деле борется за коллекцию антиквариата (самую дорогую часть имущества) не она, а Викторина, дочь Евгения Петросяна. Она родилась в первом браке артиста, отучилась на историческом факультете МГУ, а потом вышла замуж и уехала в Америку. С отцом, несмотря на большое расстояние, регулярно общалась – до тех пор, пока в его жизни не появилась Брухунова. Помощница Петросяна в интервью на Первом канале дала понять, что в судебных разбирательствах Викторина приняла сторону Степаненко и перестала общаться с отцом.
Говорят, Викторина уже одержала первую победу. Суд постановил, что вся коллекция раритета до окончания разбирательств будет храниться у Степаненко – в той квартире, где она живет, и куда не пускает бывшего мужа. Адвокат юмористки рассказывал, как Петросян предлагал все поделить мирно: ей – недвижимость, ему – коллекцию. Однако та не согласилась.
"Не так чтобы дочь пошла против отца, нет. Она просто хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц. Если коллекция останется у Степаненко, она наверняка завещает раритеты женщине, которую считает своей дочкой. Викторина разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо", – цитирует источник сайт "Комсомольская правда".
Адвокаты Елены Степаненко в суде предположили, что Евгений Петросян выводил деньги из семейного бюджета. Дело в том, что за два года Брухунова купила в Москве две квартиры, рыночная стоимость которых равна 280 миллионам рублей, и сделала в них дорогой ремонт. Говорят, бывшая жена и дочь Петросяна готовы закрыть глаза на эти траты, если юморист уступит коллекцию шедевров. В противном случае к Татьяне Брухуновой возникнут вопросы о недвижимости.
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