"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Татьяна Брухунова, молодая помощница Евгения Петросяна и, по слухам, его возлюбленная, разоткровенничалась с подписчиками. Она высказалась об отношениях и семье.

Периодически Татьяна Брухунова предлагает подписчикам задать ей несколько вопросов в Instagram. У нее поинтересовались тремя главными составляющими крепких отношений. "Уважение, доверие и свобода", – убежденно заявила Брухунова.

"Я органически не переношу ущемление моего личного пространства. Никто не имеет на него права! Я считаю, что отношения двух взрослых людей должны быть настолько доверительными, чтобы каждый мог позволить себе отдых отдельно от другого, не таскаться друг за другом, а быть невидимой стеной в случае чего, на которую всегда можно опереться", – высказала свое мнение молодая помощница юмориста Евгения Петросяна.

Татьяна пояснила, что слишком свободолюбива, чтобы подчинить свою жизнь кому-то: "Семья – это равноправие и любовь. Но никак не цепная привязка и страх потерять друг друга!" Девушка предпочла не вдаваться в подробности.Между тем в Сети упорно муссируются слухи, что именно она стала причиной развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Теперь юмористы делят совместно нажитое имущество, которое оценивается в кругленькую сумму. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, эти разбирательства могут тянуться годами.