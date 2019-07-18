"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Периодически Татьяна Брухунова предлагает подписчикам задать ей несколько вопросов в Instagram. У нее поинтересовались тремя главными составляющими крепких отношений. "Уважение, доверие и свобода", – убежденно заявила Брухунова.
"Я органически не переношу ущемление моего личного пространства. Никто не имеет на него права! Я считаю, что отношения двух взрослых людей должны быть настолько доверительными, чтобы каждый мог позволить себе отдых отдельно от другого, не таскаться друг за другом, а быть невидимой стеной в случае чего, на которую всегда можно опереться", – высказала свое мнение молодая помощница юмориста Евгения Петросяна.
Татьяна пояснила, что слишком свободолюбива, чтобы подчинить свою жизнь кому-то: "Семья – это равноправие и любовь. Но никак не цепная привязка и страх потерять друг друга!" Девушка предпочла не вдаваться в подробности.Между тем в Сети упорно муссируются слухи, что именно она стала причиной развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Теперь юмористы делят совместно нажитое имущество, которое оценивается в кругленькую сумму. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, эти разбирательства могут тянуться годами.
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