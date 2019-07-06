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Кудрявцевой сделали сложную операцию

Фото: www.globallookpress.com.
Звезда повредила колено несколько месяцев назад. 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева попала на стол хирурга.

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Звезда отечественного спорта повредила ногу во время отдыха на Бали. Яна Кудрявцева долго откладывала необходимое лечение, так как не могла отменить запланированную серию мастер-классов.

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На днях чемпионка перенесла сложную операцию на колене. О том, что попала на больничную койку, Кудрявцева рассказала в личном Instagram.

"Вчера мне сделали операцию на правом колене. Все прошло хорошо. Весь день отходила от наркоза. У меня были проблемы с коленями, когда я тренировалась. После Олимпиады в 2016-м ушла из спорта, перестала заниматься подкачкой, что привело к осложнениям. Всегда занимайтесь спортом. Я теперь из зала вылезать не буду", – поделилась Яна Кудрявцева.

Яна Кудрявцева. Фото: https://www.instagram.com/kudryavtseva_y/.

Звезда художественной гимнастики поблагодарила за поддержку супруга – хоккеиста команды "Салават Юлаев" Дмитрия Кугрышева. В конце прошлого года у пары родилась дочь Ева. После рождения наследницы Яна Кудрявцевабыстро пришла в форму. Звезда уже успела продемонстрировать роскошную фигуру в личном микроблоге.

Добавим, Яна Кудрявцева получила серебряную медаль на Олимпиаде в Бразилии. В 2017-м гимнастка завершила профессиональную карьеру. Сейчас все свое время знаменитость посвящает дочери, а также мастер-классам по художественной гимнастике.

Автор: Руслана Алексеева6 июля 2019, 11:24

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