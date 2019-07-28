Иначе будут проблемы: Елизавету II уговаривают взяться на Меган Маркл

Сводный брат герцогини Сассекской – Томас Маркл-младший обратился к британской королеве. Родственник знаменитости просит Елизавету II вмешаться и примирить Меган Маркл с отцом.



По словам мужчины, августейшая особа должна "подключиться" к решению терзающих их семью проблем. Меган Маркл, по его мнению, необходимо простить отца – Томаса Маркла–старшего.

Маркл-младший и его родственники опасаются, что никогда не смогут познакомиться с сыном Меган и принца Гарри – Арчи. Знаменитость родила наследника в мае этого года. К слову, брат герцогини рассчитывает не только на поддержку монарха, но и на помощь его сына – принца Чарльза.

"Чарльз должен вмешаться и сказать: "Что-то идет не так". Они должны заставить ее пойти на этот шаг, в противном случае это и впредь будет создавать для нее проблемы в жизни", – заявил Томас в беседе с журналистами Mirror.

Отметим, что сводный брат герцогини Сассекской не в первый раз позволяет себе громкие высказывания в прессе. Ранее, например, он раскритиковал Меган Маркл за стремление к роскоши. Мол, его сестра сорит деньгами налогоплательщиков. Томас Маркл-младший поддержал обывателей, которых возмутили траты Меган и Гарри на ремонт резиденции Фрогмор – благоустройство дома для четы обошлось казне в три миллиона долларов.

"Я могу представить, что чувствуют британцы, особенно те, кто вынужден сводить концы с концами. Лично я больше не знаю эту Меган. Мой отец тоже больше не имеет понятия, кто эта Меган. Это совсем другая Меган, не та, с которой мы росли. Это очень, очень странно", – сказал сводный брат Меган Маркл прессе.