Королеве пришлось оправдываться после скандала с Маркл

В соседях у Меган Маркл и принца Гарри в Виндзоре – вовсе не случайные люди. Здесь живет персонал, обслуживающий поместье герцога и герцогини Сассекских, некоторые придворные и даже личный костюмер королевы.
Естественно, жителям Виндзора не понравилось, когда им разослали новые правила поведения при встрече с внуком Елизаветы II и его супругой. Соседям Меган Маркл и принца Гарри запрещается с ними здороваться и интересоваться здоровьем новорожденного сына Арчи, а также гладить их собак и оставлять в почтовом ящике супругов какие-либо письма.
Виндзорцы обоснованно возмутились и пожаловались на взбалмошную пару. Вообще-то Елизавета II против того, чтобы Букингемский дворец реагировал на скандалы с участием членов королевской семьи. Однако на сей раз представителям резиденции пришлось искать оправдания поведению Меган Маркл.
И вышли они неубедительными. В Букингемском дворце заявили, что никаких писем супруги не рассылали. Новые правила якобы выдумал один из соседей Меган Маркл и принца Гарри. Между тем герцог и герцогиня Сассекские отмалчиваются, пишет "Экспресс газета".
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Бузова блондинка или брюнетка?
Мне 35 и у меня не было секса
девушку убили на детской площадке
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Алименты не заплатил, значит все???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения