Королевский подарок: Маркл в день рождения ждет воспитательная беседа с Елизаветой II

Меган Маркл отметит день рождения 4 августа – супруге принца Гарри исполнится 38 лет. Первый подарок герцогиня Сассекская уже получила: Елизавета II предложила отметить эту дату в королевской резиденции в Балморале, в Шотландии.
"Поездка в шотландский замок – хорошая возможность для Меган приватно пообщаться с королевой и услышать ее мнение о том, что происходит. Я думаю, что во время тихих прогулок по реке Елизавета II могла бы дать ей несколько советов", – прокомментировал новость журналистам эксперт Фил Дампир.
Эксперт отмечает, что королева испытывает к Меган Маркл симпатию – именно поэтому собирается ей кое-что объяснить и предостеречь от ошибок. Дампир уверяет, что 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла очень любят Меган Маркл и считают ее привлекательной и умной, пишет Daily Mail.
Отмечается, что Ее Величество хочет поддержать Меган Марклпосле того, как герогиня Сассекская несколько раз вызвала неудовольствие публики. В частности, обществу не нравится, что что герцогиня часто хлопает в ладоши во время официальных выходов. Осудили супругу принца Гарри и за то, что она появилась на турнире в Уимблдоне в джинсах.
В свою очередь, Меган Маркл считает приглашение в королевскую резидентцию большой честью. Тем более, что эта поездка станет первой не только для нее, но и для новорожденного сына Арчи. Сообщается, что королева приготовила для герцогини Сассекской "продуманный подарок". Кроме того, в честь первого визита в замок правнука Елизаветы II будет испечен особый торт.
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