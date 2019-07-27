Королевский подарок: Маркл в день рождения ждет воспитательная беседа с Елизаветой II

Меган Маркл сумела завоевать расположение Елизаветы II. При двое отмечают, что герцогиня Сассекская теперь нравится королеве больше, чем Кейт Миддлтон. Тем не менее, в день своего рождения Меган удостоится воспитательной беседы, которую проведет с ней Ее Величество.

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