Беркова в подробностях рассказала о неожиданном развратном сексе

Звезда фильмов для взрослых призналась, что они подходят друг другу. По ее словам, у них с избранником не только общие интересы, но и предпочтения в сексе.
Мужчина постоянно придумывает новые способы, чтобы разнообразить интимную жизнь с Еленой Берковой и доставить ей максимальное удовольствие. В качестве примера порноактриса вспомнила один из необычных сексуальных опытов с Путинцевым.
Пикантность случая в том, что любовными утехами они занимались на людях. "Самый неожиданный секс у нас был на парковке возле гипермаркета. Но не в машине, там неудобно, а рядом с ней. Прикольно, особенно, когда люди проходили", – заявила Елена Беркова. Она добавила, что началось все с оральных ласк за авто, а потом они переместились на другое место.
Актриса счастлива, что Александр — идеальный любовник. Именно с ним она смогла открыть новые возможности своего тела. Так, в 34 года она впервые испытала мультиоргазм. Бизнесмену пришлось попотеть, чтобы удовлетворить искушенную в сексе Елену Беркову.
Путинцев рассказал, что это было тяжелее, чем тягать железо в спортзале, зато потом он был счастлив смотреть на любимую. Также именно с ним Елена Беркова смогла испытать струйный оргазм. Кроме того, мужчина признался, что ему все равно, что его избранница – порноактриса. "Я люблю ее, а что было до меня, это неважно", – отметил мужчина.
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