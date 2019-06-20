Елена Беркова без белья прокатилась на гироскутере
На видео актриса продемонстрировала свое идеально лето. Она рассказывает, что, наконец-то, приобрела гироскутер, о котором так давно мечтала.
Но беда в том, что кататься на нем Елена пошла не в самом подобающем виде. На ней был белый прозрачный комбинезон в бельевом стиле, который просвечивался. Поэтому легко было заметить, что под нарядом у нее не было бюстгалтера.
Подписчики словно озверели, увидев Беркову, разъезжающую в таком одеянии в общественно парке, где гуляют родители с детьми. Зрелая тетка, а ума как у куропатки! Собственно, как и достоинства, гордости!", "Ужас! Просто нет слов! Как встала с кровати, так и пошла в парк!", "Скорую не вызвали?", – негодовали пользователи сети.
"Аморальная личность!", – подытожила критик.
Также многие обратили внимание, что годы взяли свое, несмотря на попытки порноактрисы сохранить молодость. "Тебе бы спортом заняться,теть Лен", "Блин, где та Беркова из "Дома-2"? Красивая, черноволосая? Увы, уже не та, а жаль!", – сетовали ярые фанаты.
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