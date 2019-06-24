Потерявшая стыд Беркова с возлюбленным оголились на публике
На видео пара лежит на шезлонгах спинами вверх. В какой-то момент мужчина поворачивается к Елене Берковой, и становится ясно, что он ничем не прикрыл интимную часть тела.
Отметим, что поклонников Берковой вряд ли можно чем-то смутить. В Instagram порноактриса публикует откровенные посты о сексуальной жизни. На нее подписаны 1,5 миллиона фолловеров.
В марте этого года Елена Беркова объявила о том, что выходит замуж за 42-летнего бизнесмена Александра Путинцева. Состоялась ли свадьба, пока не известно. Мужчина известен как блогер, сыроед, коуч по зарабатыванию огромных денег, тренер личностного роста, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, велосипедист, триатлет и альпинист.
Как писали "Дни.ру", для Путинцева брак с Берковой будет вторым, а вот она выходит замуж в шестой раз. Некоторое время назад порнозвезда оформила развод с актером Андреем Стояновым.
Свою карьеру Елена Беркова начала в конце 2003 года со студии, ориентированной на западного зрителя. Наибольшую известность на российском рынке получил фильм "Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой" (2004, SP Company).
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