Елена Беркова полностью обнажилась на светском мероприятии
В сеть попали снимки с фотосессии порнозвезды и ее жениха Александра Путинцева. На кадрах бывшая участница "Дома-2" абсолютно голая, а ее избранник предпочел остаться в ярко-красных плавках.
Эта съемка сделана во время фестиваля "Кинотавр". Он проходит в Сочи на берегу Черного моря.
Накануне звезда прошлась по ковровой дорожке. Для выхода она снова выбрала весьма смелый наряд. На ней было абсолютно прозрачное платье, усыпанное блестками лишь в самых пикантных местах.
Близкие друзья отмечают, что Лена не делает ничего дурного, она лишь показывает свободу самовыражения и демонстрирует любовь к своему телу. А жених ей в этом помогает. Они называют возлюбленных открытыми и раскрепощенными людьми.
"Это некий перформанс, чтобы люди поняли – летом нет никаких границ", – прокомментировали идею съемки в окружении Берковой.
Напомним, недавно знаменитость попала в больницу. Девушка потеряла сознание от переутомления и диет. Все этой время с ней рядом находился и поддерживал ее избранник.
Певец примерил костюм жениха
Светская львица взяла интервью у возлюбленного
Телесваха не может спать
Продюсера заподозрили во лжи
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Лукавый доит Россию, как корову...
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Помогу с деньгами. Пишите!
Детей перестали нормально называть
Муж узнал про любовника
Милые или дерзкие?
Засорились трубы.
На каком месяце уже виден живот?
хочу замуж за Васю из шаров
Срочно!
Можно ли похудеть без спортазала?
В России большой процент разводов
Козерог и телец
Вынудить мужа изменить
его друзья не зовут меня на день рождения
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Задержка на пять дней
Возбудитель!
Ринопластика
Как избавиться от мышей?
Веснушки это красиво?