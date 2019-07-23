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Молодой ухажер побудил Чехову заговорить об усыновлении

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com.
Анфиса Чехова захотела усыновить молодого мужчину, однако спустя время передумала. Он оказался слишком непонятливым.

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В Stories своего Instagram звезда поделилась скриншотами переписки с настойчивым поклонником. В ней 23-летний Антон предлагает Анфисе Чеховой отношения.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Мужчина рассказывает о своих увлечениях и пристрастиях, называет рос, вес и размер одежды. После потенциальный жених отмечает, что ищет воспитанную, образованную девушку с красивым личиком и фигурой, а также обещает серьезные отношения.

Анфису Чехову наглость поклонника не смутила. Звезда, которой, к слову, исполнился 41 год, предложила альтернативный вариант отношений.

"Антоша, я могу тебя только усыновить", – усмехнулась теледива в ответ.

Фото: instagram.com/stories/achekhova/

Мужчина, судя по всему, намека не понял. Антон принялся рассказывать, как нуждается в отношениях. Также молодой мужчина живо интересовался размером груди теледивы. "Усыновление отпадает", – написала на скриншоте беседы Анфиса Чехова.

Поклонников теледивы опубликованный диалог знатно позабавил. Кто-то из подписчиков даже отметил, что Антон, похоже, на грудном вскармливании, поэтому так интересуется размером бюста Анфисы Чеховой.

Фото: instagram.com/stories/achekhova/

Автор: 23 июля 2019, 21:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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