Молодой ухажер побудил Чехову заговорить об усыновлении

В Stories своего Instagram звезда поделилась скриншотами переписки с настойчивым поклонником. В ней 23-летний Антон предлагает Анфисе Чеховой отношения.
Мужчина рассказывает о своих увлечениях и пристрастиях, называет рос, вес и размер одежды. После потенциальный жених отмечает, что ищет воспитанную, образованную девушку с красивым личиком и фигурой, а также обещает серьезные отношения.
Анфису Чехову наглость поклонника не смутила. Звезда, которой, к слову, исполнился 41 год, предложила альтернативный вариант отношений.
"Антоша, я могу тебя только усыновить", – усмехнулась теледива в ответ.
Мужчина, судя по всему, намека не понял. Антон принялся рассказывать, как нуждается в отношениях. Также молодой мужчина живо интересовался размером груди теледивы. "Усыновление отпадает", – написала на скриншоте беседы Анфиса Чехова.
Поклонников теледивы опубликованный диалог знатно позабавил. Кто-то из подписчиков даже отметил, что Антон, похоже, на грудном вскармливании, поэтому так интересуется размером бюста Анфисы Чеховой.
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