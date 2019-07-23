Рассуждающая о русских Чехова попала впросак

Знаменитость поделилась своим наблюдением в Instagram. По словам Анфисы Чеховой, отечественный пользователь соцсетей больше любит читать, чем рассматривать картинки.
Телеведущая поняла, что русских людей просто красивыми фото с подписью "My wonderful day" не заинтересуешь. Им важен текст и вложенная в него мудрая мысль.
"Русский подписчик любит читать! И писать! Тому подтверждение коменты под постом Леди Гаги. Любим мы перетереть языками. Я и за собой замечаю такую особенность (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила Анфиса Чехова.
Также, по словам теледивы, соотечественники обожают учить жизни, давать советы. Эта привычка передается из поколения в поколение.
"Нас хлебом с солью не корми, водкой не пои, дай научить кого-нибудь жизни🤣 Да что уж там, у нас на Руси даже печка с пирожками учила, да каждая встречная Яблоня мотивировала и коучерила🤦🏻♀️. Так вот, наш русский народ, вскормленный еще в школе трехтомником "Война и Мир", любит много и долго читать и писать. Хорошо ли это? Не знаю. Наверное, мы как-то глубже и сложнее, чем большинство иностранцев. Но делает ли это нас счастливее?🤷🏻♀️", – рассудила Анфиса Чехова.
Подписчики в большинстве своем с мнением знаменитости согласились. Между тем отметили, что теледива попала впросак, ведь "Война и мир" включает четыре тома.
"Не читала. Некоторые главы, но не все целиком. И нисколько не стесняюсь этого😉" – невозмутимо ответила Анфиса Чехова.
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