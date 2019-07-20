"Нужен доктор": Чехова призналась в страшной зависимости

Знаменитость пожаловалась, что пользователи стали все реже комментировать ее посты, посвященные ежедневным заботам и работе. Телеведущая потеряла стимул писать дальше. "Вас все время нужно чем-то удивлять, а в моей обычной московской жизни нет ничего удивительного", – продолжила свою мысль Анфиса Чехова.
Певица также рассказала, что стала все больше времени проводить в социальных сетях, в особенности – в Instagram. За одну неделю артистка потратила около 25 часов на просмотр ленты. "Я в шоке! Мне нужен доктор", – цитирует телеведущую издание "7Дней".
Многие пользователи рассказали, что всегда с удовольствием читают посты Анфисы Чеховой. "А я все с удовольствием читаю. Вы очень душевно, искренне пишете, душу вкладываете, это чувствуется", "Очень интересно вас читать! Меня вдохновляют и наполняют энергией ваши посты".
Ранее телеведущая прокомментировала слухи об разрыве модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. Она напомнила, что в прессе не первый год появляется новость о том, что актер совсем не интересуется противоположным полом. "А Ирина Шейк, собственно, по контракту то с одним, то с другим существует", – заявила звезда.
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