Стало известно о новой беременности Меган Маркл

Не прошло и двух месяцев, как Меган Маркл осчастливила принца Гарри рождением сына. Тем не менее от герцога и герцогини Сассекских ожидают нового подвига: эксперты уверены, что на подходе второй наследник.
Что думают по этому поводу 37-летняя герцогиня и ее 34-летний супруг, неизвестно. А специалист по вопросам королевский семьи Мелани Бромли убеждена, что совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри объявят о прибавлении в семействе.
Она напомнила, что осенью герцог и герцогиня Сассекские планируют отправиться в рабочую поездку по странам Африки. Эксперт уверена, что из путешествия Меган Маркл вернется с хорошими новостями, пишет "Вечерняя Москва".
Поддержала коллегу и королевский обозреватель Кети Николл, которая тоже ждет сообщения о беременности Меган Маркл. "Они действительно мечтают о большой семье. И абсолютно точно хотят братьев и сестер для Арчи", – заявила эксперт журналистам.
Ажиотаж по этому поводу уже возник в букмекерской среде. Любители ставок уверены, что Меган Маркл скоро забеременеет. Как заявил Daily Express представитель букмекерской конторы Алекс Апати, многие ставят на то, что герцогиня родит второго ребенка в 2020 году. По его словам, дыма без огня не бывает, передает Пятый канал.
Комментаторы не исключают, что основания для подобных слухов есть. Они напоминают, что Меган Маркл обещала Елизавете II родить четверых. А с данным королеве словом не шутят.
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