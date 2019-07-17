"Приходится совсем непросто": измученная Меган Маркл откровенно о браке с принцем Гарри

Знаменитая чета встретилась на красной дорожке с некоторыми звездами. Среди них был и певец Фаррелл Уильямс, участвовавший в записи саундтрека к картине. Он обратился к Меган Маркл.
"Я так рад за ваш счастливый семейный союз! Ваша любовная история выглядит, как настоящее чудо. Стать свидетелями такого, убедиться, что это возможно и в наше время, очень важно для всех. Вы нас вдохновляете, а мы "болеем" за вас!" – цитирует Фаррелла Daily Mirror. В ответ на это герцогиня Сассекская посетовала, что столкнулась с трудностями после брака с принцем Гарри. "Знаете, вообще-то нам приходится совсем непросто…" – заявила Меган Маркл с улыбкой.
Возможно, герцогиня Сассекская просто намекнула на собственную усталость от негативных отзывов на то, как она себя ведет в последнее время. Не секрет, что ее отношения с королевской семьей неидеальны, кроме того, назойливые папарацци так и норовят выставить Меган Маркл в невыгодном свете. Все это порядком измучило жену принца Гарри.
Напомним, принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая прошлого года, а недавно у них родился первенец. О романе монаршего наследника стало известно в конце 2016 года. Как писали "Дни.ру", королевская чета пытается обозначить границы личной жизни. Герцог и герцогиня Сассекские избегают папарацци и не озвучивают свои планы.
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