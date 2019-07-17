Атака на Маркл вызвала гнев Вашингтона

Меган Маркл затравили. Королевская семья не предпринимает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты. В США нарастает возмущение "несправедливостями", которые обрушились на бывшую звезду Голливуда.

Меган Маркл – любимица американцев. В США с пиететом относятся ко всему, связанному с британской королевской семьей, особенный подъем народной американской любви наблюдался к принцессе Диане. И вот сейчас герцогиня Сассекская почти сравнялась в рейтинге почитания со своей знаменитой родственницей.

Настоящая травля их любимицы, которая развернулась в Англии, граждан США возмущает. Положение дел в британском королевском семействе эксперты обсуждают на телевидении в многочисленных ток-шоу. Они приходят к выводу, что в Букингемском дворце не прилагают никаких усилий, чтобы защитить Меган Маркл от участившихся нападок, пишет Daily Express.

Тем временем британские СМИ распекают Меган Маркл на все лады. Недавно ее обвинили в чрезмерных тратах: припомнили и ремонт резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре к рождению сына Арчи, который обошелся в 3 миллиона долларов, и даже испорченный собаками новый ковер – в итоге выброшенный на помойку.

Последний скандал был вызван появлением Меган Маркл на теннисном турнире в Уимблдоне. Герцогиню Сассекскую обвинили во всех мыслимых нарушениях королевского протокола.