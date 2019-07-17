Атака на Маркл вызвала гнев Вашингтона

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 17 июля
Лента новостей
10:21
"Живая Конституция": Володин предложил повысить эффективность основного закона
10:16
"Мельдоний мозги разжижает": Шарапова получила смачную оплеуху
09:46
Лавров назвал условие восстановления отношений России и Грузии
09:14
Российским военным повысят зарплату
08:52
Известный композитор найден мертвым
02:33
Раскрыт способ излечения от рака груди без ножа
22:45
Журналисты вынесли неутешительный вердикт потерпевшей фиаско Соболь
21:45
Ирина Пегова высказалась о беременности
21:29
Сериал "Игра престолов " получил рекордное число номинаций премии "Эмми"
21:21
Резко постаревший Киркоров вызвал оторопь
21:10
"Юля пришла бы в ужас": родственники Началовой сговорились с телевизионщиками
21:02
"Вопиющее неуважение": Украина устроила нелепую истерику в ООН
20:59
"Красив, как Бог!" – Тарзан в красных трусах возбудил россиянок
20:55
Чемпион мира по дзюдо скончался на 37-м году жизни
20:36
"Доходило до драк": солистка группы "Винтаж" рассказала о скандалах с дочерью-подростком
20:35
Разгуливающий по улице тигр привел в ужас жителей Иваново
20:18
Известный футболист потер морковку на лицо Бузовой
20:15
"Проблемы со вкусом": любящей роскошь Волочковой влепили звонкую пощечину
20:04
"Как старуха": народ врезал плюнувшей на себя Миддлтон
19:57
Меркель отправили на пенсию после приступов
19:41
В Удмуртии мужчина выстрелил в соседа из ружья
19:29
Занимались сексом на глазах у ребенка: в семье певца Жукова разгорелся скандал
19:04
Немощному Зеленскому нанесли сокрушительный удар
19:03
Без свадеб и похорон: россияне пожаловались на неполадки в работе ЗАГСов
19:01
Лайма Вайкуле узаконила отношения с Россией
18:44
"Мальчик или девочка?" – Седокова ловко ушла от вопроса о новой беременности
18:36
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
18:24
Вице-премьера Италии пытались убить украинские наемники
18:20
Один человек погиб, четверо пострадали: в Башкирии две иномарки столкнулись лоб в лоб
18:06
"Красотка!" – чаровница Цымбалюк-Романовская поразила поклонников в самое сердце
17:53
Под Москвой пенсионерка организовала секс-салон
17:40
Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду
17:38
МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей
17:35
Благодарный Алибасов расцеловал ноги Борисова
17:33
"Типичная курица": Барановскую заплевали после слухов о свадьбе
17:11
В окружении Порошенко отказались от обмена моряков
17:09
При пожаре в Коми погибли три человека
16:53
"Это кто?": народ не узнал изменившуюся Пелагею
16:44
Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
16:42
В российские аэропорты возвращаются "курилки"
16:38
Мосгорсуд поставил жирную точку в разводе Глушакова
16:16
Россияне набросились на разлучницу Ирины Шейк и Брэдли Купера
16:08
Циничный Малахов побил зануду Малышеву
16:00
Умерла актриса Ольга Вяликова
15:49
Обалдевший от странного предложения Киркоров матом отправил Бузову к Баскову
15:35
Российскую балерину изнасиловали на отдыхе
15:25
Шедевры Третьяковской галереи защитили с помощью "Росатома"
15:22
"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына
14:50
Сельских депутатов избавляют от бумажной волокиты
14:50
Пытаются отрезать от мира: объявлено о тяжелом положении Зеленского
14:49
"Скорбим и помним": Бузова закричала при виде гроба
14:49
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
14:49
Кондулайнен впала в летаргический сон после страшной разборки
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года
14:39
Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой
14:38
"Грустно": новость о самоубийстве сильно задела Собчак
14:21
Госдума защитила предпринимателей и их бизнес
14:05
"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
14:02
Малышева объявила день обжорства перед запуском нового шоу
13:53
Россиян оградили об необоснованных обвинений в шпионаже
13:47
Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу
13:47
Заявление plus-size модели: девушка сверху – это норма
13:46
Стало известно о состоянии Шатунова после операции
13:32
Россиян научили выбирать хлеб
13:25
Зеленский нелепо оправдался за чудовищный обман украинцев
13:24
Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника
13:23
Названы самые надежные антивирусы
13:09
"Катастрофа": Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с ужасной проблемой
13:07
Стало известно о жуткой аварии с участием авто Киркорова
12:47
"Дожить бы": дряблая Рудковская встретила старость
12:40
В России рассказали об исчезновении поваренной соли
12:31
"Спалился": бесстыдника Порошенко застукали за мерзким занятием
12:26
Известный актер заснул на съемках и умер
12:21
Новое заявление Алибасова: Не верьте Дмитрию Шепелеву
12:12
Дочь заставила ленивого Галкина работать
12:06
Постаревший Агутин удивил странным поведением в день рождения
12:06
Уральский федеральный университет эвакуирован из-за бомбы
12:04
Happy Market в июле: лето снаружи – лето внутри
12:01
По делу Голунова уволили четырех полицейских
11:45
"Немного осталось": дочь о нападении и ухудшившемся состоянии Салтыковой
11:35
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
11:34
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
11:33
"Тыжемать": Дайнеко призналась в зависимости от откровенных съемок
11:11
"Почему бы и нет": Слава поощряет желание дочери оголяться на публику
11:08
Вся правда о витаминах
11:01
Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину
10:58
"Летел куда-то": Кудрявцева в шоке от ночных приключений мужа
10:46
В Чечне самолет рухнул на жилой дом
10:39
"Безбашенная" Кафельникова разделась и рискнула жизнью
10:29
Американцы нашли "уязвимость" в российских С-400
10:29
"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей
10:08
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
09:37
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
09:25
"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ
09:06
Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
09:04
Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске
08:38
Рублю предрекли скорый обвал
08:34
Солисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве
08:26
"Въехал грузовик": Стриженова стала жертвой аварии
06:34
"Американская пенсионерка": Асмус изуродовала лицо
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
Обнародованы подробности смертельного ДТП в Башкирии
Загадочная Загитова положила конец пересудам
Стало известно о громком разрыве отношений Поклонской
Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе
Шоу-бизнес

Атака на Маркл вызвала гнев Вашингтона

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Меган Маркл затравили. Королевская семья не предпринимает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты. В США нарастает возмущение "несправедливостями", которые обрушились на бывшую звезду Голливуда.
прочитано 113 раз

Меган Маркл – любимица американцев. В США с пиететом относятся ко всему, связанному с британской королевской семьей, особенный подъем народной американской любви наблюдался к принцессе Диане. И вот сейчас герцогиня Сассекская почти сравнялась в рейтинге почитания со своей знаменитой родственницей.

ПО ТЕМЕ

Маркл обвиняют шантаже принца Гарри

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Настоящая травля их любимицы, которая развернулась в Англии, граждан США возмущает. Положение дел в британском королевском семействе эксперты обсуждают на телевидении в многочисленных ток-шоу. Они приходят к выводу, что в Букингемском дворце не прилагают никаких усилий, чтобы защитить Меган Маркл от участившихся нападок, пишет Daily Express.

Тем временем британские СМИ распекают Меган Маркл на все лады. Недавно ее обвинили в чрезмерных тратах: припомнили и ремонт резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре к рождению сына Арчи, который обошелся в 3 миллиона долларов, и даже испорченный собаками новый ковер – в итоге выброшенный на помойку.

Последний скандал был вызван появлением Меган Маркл на теннисном турнире в Уимблдоне. Герцогиню Сассекскую обвинили во всех мыслимых нарушениях королевского протокола.

Автор: 17 июля 2019, 10:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Украинцы разрыдались при виде потрепанного Порошенко
Журналисты вынесли неутешительный вердикт потерпевшей фиаско Соболь
Меркель отправили на пенсию после приступов
Немощному Зеленскому нанесли сокрушительный удар

Шоу-бизнес

"Мельдоний мозги разжижает": Шарапова получила смачную оплеуху
Снявшаяся голой Кабаева показала новорожденного сына
"Все уже": Корчевников потерял надежду жениться
Звезду "Дома-2" со скандалом выгнали с Первого канала

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о расставании с любимым

Артистка не смогла быть с тем, кто не понимал ее
Шоу-бизнес

"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына

Бывшая любовница певца родила ребенка
Шоу-бизнес

"Это кто?": народ не узнал изменившуюся Пелагею

Артистку заподозрили в изменении внешности
Шоу-бизнес

"Типичная курица": Барановскую заплевали после слухов о свадьбе

Скандальный блогер высмеяла телеведущую

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru