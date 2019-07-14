Маркл обвиняют шантаже принца Гарри

Зарубежные СМИ сообщают, что герцогиня Сассексакая поставила мужа перед непростым выбором. Меган Маркл шантажирует принца Гарри.

В Американской прессе опубликовали большой материал, посвященный монаршей чете. Якобы Меган Маркл заявила супругу: "либо я – либо королевская семья".

Супруга монаршего отпрыска устала следовать королевскому протоколу, и нелепым правилам двора. Также Маркл мечтает хоть ненадолго выпасть из поля зрения СМИ, говорит таблоид Life & Style.



Мол, герцогиня Сассекская настаивает на долгосрочном отъезде в Южную Африку. Там, по словам автора, у принца есть фермерский дом и участок общей стоимостью 10 миллионов долларов.

Издание сообщает, что Меган выдвинула мужу условие: либо они переезжают, либо она его бросает. В результате Гарри пошел навстречу избраннице: принц уже пакует вещи, для переезда на другой континент.



Между тем портал Gossipcop, который специализируется на разоблачении фейковых новостей о звездах, камня на камне не оставил от этой статьи. Редакторы ресурса отмечают, что Меган и Гарри не потратили бы почти три миллиона долларов на ремонт своей виндзорской резиденции, если бы собирались переехать в Африку.

Более того, ранее официальный представитель августейшей четы сообщал, что у супругов действительно запланирована поездка на жаркий континент в сентябре, однако Меган Маркл будет сопровождать мужа лишь в половине турне, после она вернется к ребенку.