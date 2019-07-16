Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с ужасной проблемой

Меган Маркл и принц Гарри в последнее время все чаще оказываются в гуще страстей. Кроме того, они стали фигурировать в конфликтных ситуация. Своим мнением на этот счет поделился королевский редактор Daily Mirror Рассел Майерс.

Он утверждает, что супруги, пытаясь уравновесить баланс между сохранением своей частной жизни и выполнением своих королевских обязанностей, переходят от одной катастрофы к другой. По мнению эксперта, это напрямую связано с тем, Меган и Гарри наотрез отказываются следовать устоявшимся канонам поведения королевской семьи.

"Люди, с которыми я разговариваю, близкие к Сассексам и близкие к семье, говорят, что они просто не берут совета. Это главная проблема для них", – высказался редактор.

У Принца Гарри попытки пойти против системы появились еще задолго до свадьбы с актрисой. Он всеми возможными способами пытался избежать публичности, которая так сильно его тяготила.

Внук королевы даже пытался отказаться от титула после десятилетней службы в армии. Время, которое он пробыл в должности военного, он называет лучшим в своей жизни.

"Это лучшее спасение, которое я когда-либо имел", – однажды признался принц Сассекский.

Тем не менее, бабушка не позволила внуку решится на такой опрометчивый поступок. "Я чувствовал, что хочу уйти из [королевской семьи], но затем решил остаться и сам отработать роль", – отметил супруг Меган Маркл.

Сейчас королевская чета активно пытается обозначить границы личной жизни. Герцог и Герцогиня Сассекские избегают папарации, скрывают предстоящие события. "Боюсь, им нужно по-настоящему понять, где они находятся, и вы не можете включать и выключать [конфиденциальность], когда хотите", – подытожил Рассел Майерс.