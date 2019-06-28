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Анфиса Чехова с ведром на голове шокировала странным образом

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Анфиса Чехова отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и радует поклонников новыми фотографиями. Звезда выложила в Instagram пост, который многих, мягко говоря, удивил.
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На снимке телеведущая стоит в бикини на пляже. На голову она надела странную солнцезащитную маску. Под постом Анфиса начала рассуждать о сексуальности. Она сравнила кришнаитов и жителей арабских стран.

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Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Первые, по ее словам, считают, что вожделение передается через глаза, поэтому женщины могут оголять грудь или пупок, но взор всегда должен быть потуплен. Вторые, наоборот, требуют от девушек закрывать волосы и тело, оставляя только глаза.

"А вы как считаете, что в женщине вызывает наибольшее вожделение? Ее тело в купальнике или взгляд, которым она на вас смотрит?" – поинтересовалась у подписчиков Чехова.

Затем она рассказала, что на пляже носит маску со 100%-й защитой от солнца. Это связано с возможным образованием пигментации. "А вот тело любит загар и охотно его принимает", – добавила светская львица.

Поклонники не оценили такой девайс – многие даже не сразу сообразили, что именно у Анфисы на голове. "Показалось, что это ведро", "Это маска железного человека вообще!", "Сварщица", "Робокоп", – поглумились над ней пользователи Сети. 

"Гюльчатай, открой личико!" – пошутил фанат.

Напомним, что пару дней назад Чехова покинула российскую столицу и отправилась в Дубай. Она поселилась в отеле Atlantis The Palm, который больше напоминает город по своему масштабу. 

Автор: Екатерина Плискина28 июня 2019, 10:50

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