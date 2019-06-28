"Кто он? Не томите!" – Чехова заинтриговала народ новым избранником
"Очень грязный Мартини", – подписала фото знаменитость. При этом на совместном снимке видна только рука мужчины. Анфиса Чехова же предстала в ярко-красном вечернем платье и модных прозрачных босоножках.
Поклонники наперебой начали спрашивать, кто является спутником ведущей. "Анфиса, кто он? Не томите!", "И с кем это Анфиса?", "Босоножки, конечно, классные, но... кто это сидит рядом?", "Интрига", – интересуются фолловеры звезды.
Некоторые предположили, что им является друг Анфисы Чеховой – доктор Эдуард Демченко. Сама ведущая ранее отмечала, что их связывают только дружеские отношения, но фанаты в этом усомнились.
Напомним, в мае этого года знаменитость высказалась и об отношениях с Николаем Тищенко, с которым у нее, по слухам, был роман во время работы над проектом "Мастер Шеф". Анфиса Чехова сообщила, что с ресторатором ее никогда ничего не связывало.
Как писали "Дни.ру", Анфиса Чехова помимо фотографий и видео любит публиковать в Instagram стихи собственного сочинения. Многие из них о любви. Как правило, они находит море положительных откликов среди пользователей соцсети.
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