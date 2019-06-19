Анфису Чехову высмеяли за ее примитивное мышление
Сначала блогер назвала Чехову добродушной, но откровенно глупой бабой. Все потому, что та стала бороться за права толстых людей. Актриса посвятила целый пост в своем Instagram на эту тему. Миро обосновала такой всплеск со стороны Анфисы тем, что она сама относится к этой категории людей, вот и бесится.
Чехова привела аргумент, что секс с толстушками многих возбуждает. Блогер высмеяла это утверждение. По ее мнению, жир заводит только извращенцев. "Так у некоторых первертов встает и на ослов. Это ни в коем случае не означает то, что их большинство", – отмечает Миро.
Лена также дала отпор мнению звезды, утверждающей, что все дело в генетике. "Чтобы быть худой, нужно мало жрать. Чтобы быть красиво худой, нужно быть 20-летней девчонкой или много тренироваться и мало жрать. Других путей нет" , – заявила скандалистка.
"Речи Анфисы опасны: звучат сладко, но вредят людям. Не слушайте", – предостерегает Лена.
Миро считает, что жизнь – это не только ее продолжительность, но и качество. А у толстых людей оно оставляет желать лучшего. А Чехову, тем временем, блогер назвала хронической толстячкой.
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