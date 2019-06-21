Анфиса Чехова рассказала о жутких проблемах
Звезда долгое время страдала от высыпаний на коже. У нее не было хорошего специалиста, который бы помог справиться с этой напастью.
Недавно светская львица все же нашла своего доктора. Это Анна Карамова из клиники "Альянс красоты и здоровья". Анфиса Чехова назвала ее первоклассным инъекционным косметологом. "Она владеет очень крутой техникой механической чистки кожи!" – радостно заявила ведущая.
Озвучила она и девиз Карамовой: "Прыщи важно не только выдавить, но и обеспечить коже такой уход, чтобы они не возникали!" По словам Чеховой, доктор абсолютно не корыстная и всегда радуется выздоровлению пациентов.
"Видно, что человек не наживаться на клиентах хочет, а искренне помочь", – заверила телеведущая.
Специалиста признание звезды искренне растрогало. "Благодарю за прекрасные слова, Анфиса!" – ответила Анна.
Подписчицы Чеховой обрадовались не меньше. "Спасибо, а то их трудно найти", "Ну все. Теперь все к Ане!", "Анфиса нравится мне, всегда свои секреты раскрывает и не жадничает", – написали они в комментариях.
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