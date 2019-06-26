Тодоренко довела Топалова до инфаркта "адским" видео
Странный ролик получился у Регины Тодоренко с помощью наложения "адского" фильтра. Телеведущая использовала специальное приложение в смартфоне. Невинная шалость напугала поклонников. Да и Влад Топалов, который попал в кадр, выглядит растерянным.
Телеведущая развлекалась с гаджетом в постели. Муж, видимо, уже засыпал, а вот Тодоренко не спалось. Когда Влад заметил, чем занята супруга, и взглянул на экран смартфона, его глаза расширились от ужаса. "Когда жена – модель", – говорит Регина в ролике и "демонически" хохочет.
Пользователи в комментариях признались, что напуганы. Некоторые заметили, что без макияжа Регина Тодоренко выглядит странно. Другие упрекнули ведущую за то, что она показывает неуместные видео в социальных сетях.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадебному торжеству. Телезвезда пообещала, что это будет настоящий спектакль. Накануне она вместе с подружками выбирала платье и по итогам примерок решила, что пойдет на церемонию без трусов.
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