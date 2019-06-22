Тодоренко сняли в постели с женатым мужчиной

Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в новом откровенном проекте. Во время съемок звезде пришлось лечь в постель с женатым мужчиной.

В личном микроблоге в Instagram Регина Тодоренко рассказала, что снялась в первой в своей жизни постельной сцене. Ее партнером по съемочной площадке стал супруг, музыкант Влад Топалов.

На записи, опубликованной в Stories, певец удобно располагается в постели, пока телеведущая снимает его на камеру. "А прямо раздеваться надо?", – спросила Регина Тодоренко у съемочной группы. "Да не, потом на CG поправим", – иронично ответил режиссер.

Как передает "Вокруг.ТВ", название нового проекта знаменитости пока держат в тайне. Вполне вероятно, что супруги приняли участие в фотосессии для глянцевого журнала.

Напомним, что в октябре прошлого года Регина Тодоренко и Влад Топалов официально оформили отношения. Спустя два месяца у пары родился сын Михаил. Телеведущая успела быстро прийти в форму после родов и уже вернулась к активной жизни. Сейчас артистка ведет интернет-проект "Пятница с Региной", в котором берет интервью у звезд шоу-бизнеса.