Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

Марина Хлебникова выступила на юбилейном концерте друга, пародиста Александра Пескова. Однако не все поклонники узнали 53-летнюю артистку.

На днях Марина Хлебникова появилась на грандиозном шоу пародиста Александра Пескова. Некогда популярная исполнительница вышла на сцену, чтобы спеть для приятеля, а также поговорила с ним по душам в антракте. В гримерке Хлебникову и Пескова сфотографировали вместе. Снимок артистка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Подписчики рассыпались в комплиментах невероятно стройной и подтянутой 53-летней певице. Однако некоторые просто не узнали Марину Хлебникову – по их словам, она сильно изменилась и постарела.

Говорят, звезда до сих пор не может прийти в себя после смерти бывшего мужа Антона Логинова. Напомним, осенью прошлого года она нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была оставлена предсмертная записка.

Логинов помогал Хлебниковой развивать карьеру, но в 1999 году влюбленные расстались. Певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича и подарила ему дочь, но материнству радовалась недолго. Через три недели после родов Марине пришлось выйти на работу – у супруга обнаружились серьезные финансовые проблемы.

Позже Марина Хлебникова узнала, что муж брал деньги в долг и не возвращал. "Он выпустил альбом "Кошки моей души", а я не получила за это ни копейки. И когда я увидела, у каких лиц и банков он брал кредиты, была в шоке! После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов". К Иосифу подойти боюсь – я ни копейки из этих денег не видела", – рассказала в передаче "Пусть говорят" Марина Хлебникова.