Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
Певец Шура рассказал, что алкоголь и запрещенные препараты сгубили многих его коллег. Артист с горечью вспомнил об уходе Евгения Осина и Криса Кельми.
Вокалист уверен, что певице Марине Хлебниковой тоже нужна помощь, причем срочная. Артист отметил, что был в шоке, когда увидел 53-летнюю знаменитость.
"Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото... Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – сказал певец.
Шура не стал скрывать, что сам долгое время злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики. По его мнению, именно пагубные привычки спровоцировали у него развитие онкологии, которую он, к счастью, поборол.
Напомним, Марина Хлебникова в прошлом году пережила страшную трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в московской квартире. Тело мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с нервным срывом. Марина Хлебникова даже не смогла приехать на похороны избранника.
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