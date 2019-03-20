Раскрыты причины госпитализации Елены Берковой

Экс-участница телепроекта "Дом-2", порноактриса была экстренно отправлена в больницу. О том, почему Елена Беркова была вынуждена обратиться за медицинской помощью, рассказал ее пиар-директор Максим Клименко.



Представитель знаменитости сообщил, что у нее случился легкий обморок. Он предположил, что причиной могло стать переутомление Елены Берковой.

Максим Клименко добавил, что в последнее время артистка фильмов для взрослых работала по 15 часов. Пиар-директор отметил, что Елена Беркова также старалась следить за фигурой и не еcть после 18.00.

При этом спать 34-летняя порноактриса ложилась только в четыре утра. "У нее нет анорексии, но у нее в принципе есть стремление к идеалу", – цитирует пиар-директора Елены Берковой Ura.ru.

Сейчас звезда "Дома-2" находится в больнице. Она приняла снотворное и спит.

Также известно, что Елену Беркову в полуобморочном состоянии обнаружил в ее квартире друг. В свою очередь одна из пациенток клиники, где находится порноактриса, заявила, что причиной плохого самочувствия девушки могли стать диеты, с помощью которых та пыталась поддерживать форму.

В соцсетях жестоко поглумились над экс-звездой "Дома-2". Пользователи в комментариях язвили на тему болезни артистки, а также выдвигали свои версии о причинах обращения Елены Берковой к врачам. "Производственная травма на очередных съемках?", "Наверное, в деле своем решила рекорд поставить", "Очень устала на работе", – высказались остряки.