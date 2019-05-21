Чеховой потребовалась срочная операция
Как выяснилось, речь идет о лазерной коррекции зрения. В последнее время Анфиса стала хуже видеть, так что ей пришлось носить очки. Прибегнуть к помощи линз Чехова не пожелала, так как они вызывают неприятные ощущения. Также, по ее словам, долгое ношение линз может привести к слепоте. В конечном итоге женщина обратилась к специалисту.
По словам Чеховой, она долгое время не решалась на операцию. Перед процедурой Анфиса сильно волновалась. Об этом она написала на своей Instagram-странице. "Ужасно боюсь. Меня вообще пугают любые операции. А вдруг ослепну, и придется мне завязать с Инстаграмом и начать ванговать?" – поделилась переживаниями телеведущая. В комментариях поклонники написали много слов поддержки.
Отмечается, что операция по корректировке зрения прошла быстро и успешно. Пока телеведущая вынуждена носить очки, поскольку это защищает от слишком яркого света и не дает чесать глаза. Через несколько дней Анфиса снова вернется "в строй".
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