Ксения Собчак задала тренд на семейные интервью
Все началось с поста Анастасии Ивлеевой. В комментариях ее спросили, почему она не хочет пригласить на свое шоу возлюбленного Алексея Узенюка, более известного как Элджей.
Поклонники считают, что выпуск получился бы крайне интересным. "Дождитесь конца сезона и все увидите", – загадочно ответила экс-ведущая "Орла и решки".
Собчак выложила скриншот со словами Анастасии и подписала: "Ивлеева интригует". Она заявила, что семейные эфиры становятся трендом, явно подразумевая свое недавнее интервью.
"Интересно, кто больше наберет: "Осторожно, Собчак" или "Агент-шоу"?", – поинтересовалась знаменитость.
Напомним, недавно Константин Богомолов стал гостем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Слухи об их отношениях ходят с прошлого лета, тогда Ксения еще находилась в законном браке с Максимом Виторганом. Подозрения подтвердились, когда экс-супруг ведущей сломал нос художественному руководителю театра на Малой Бронной в одном из ресторанов Москвы.
Телеведущий обратился к пользователям Сети
Подписчики высказали свои недовольства в адрес продюсера
Нескромные амбиции певицы разнесли в пух и прах
Новый образ актрисы вызвал бурную реакцию
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Существует ли бумеранг?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Секс нежданчик
Сделать ботокс
Жанна Фриске
Почему мужчины такие наглые?
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Брат оказался геем
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
Конфликт в Чемодановке
Первые признаки диабета
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Я переспал с родным братом
Левые странички в соц сетях
Негры.
Подруга простила парню измены