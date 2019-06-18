Нарядившаяся Собчак прилюдно села в лужу
Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный выставке в Пушкинском музее. Однако Ксения Собчак перепутала фамилию художника, за что была подвергнута насмешкам.
Увидев свою оплошность, звезда тут же исправила ошибку. "Совершенно замечательная выставка коллекции Щукина в Пушкинском музее. Отчаянно рекомендую", - написала Ксения Собчак. При этом она выложила фото с культпохода.
Телеведущая выбрала наряд под стать мероприятию: белое элегантное платье с черным кожаным поясом. Образ Ксения Собчак дополнила кокетливой сумочкой.
Несмотря на то, что светская львица быстро замела следы ошибки, ее заметили. "Ксюш, не Щусев, а Щукин. Ну да ладно, с кем не бывает, тем более с ветеранами светских мероприятий", – обратил внимание на оплошность Telegram-канале Dark Cosmo.
Как писали "Дни.ру", ранее Ксения Собчак повздорила с журналом Hello! Причиной стало то, что издание поместило на обложку снимок, на котором изображены она и режиссер Константин Богомолов, не спросив разрешения телеведущей. Ксения Собчак высказала свое недовольство в Instagram, на что представители издания ответили, что в данном случае имели право публиковать снимок без разрешения.
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