Чехова внезапно высказалась о втором ребенке
Телеведущая активно общается в Instagram со своими поклонниками. Звезда ответила в Stories на интересующие фолловеров вопросы о ее жизни.
В частности, один из подписчиков спросил, собирается ли Анфиса Чехова еще рожать. Знаменитость, недолго думая, ответила положительно. "Надеюсь, что меня еще хватит на одного. Много детей, наверное, уже не потяну", – высказалась теледива о втором ребенке. Сейчас Анфиса Чехова воспитывает сына Соломона.
Первенца звезда родила в 34 года. Мальчик появился на свет 31 мая 2012 года от актера Гурама Баблишвили, вне брака. Несмотря на то что на момент рождения сына Анфиса Чехова и ее возлюбленный были в отношениях уже три года, вступать в брак они не спешили. В итоге свадьба состоялась. Однако в 2017 году супруги расстались.
Примечательно, что во время беременности артистка продолжала работать в качестве ведущей шоу "Холостяк". После родов она значительно похудела, не менее чем на 20 килограммов. Анфиса Чехова признавалась, что стала правильно питаться и заниматься йогой.
Напомним, что еще одно хобби Анфисы Чеховой – стихи собственного сочинения. Актриса делится своим творчеством с поклонниками в Instagram.
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