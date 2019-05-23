Облитая помоями Собчак вспомнила о Виторгане

Ксения Собчак ответила на выпад экс-супруга Максима Виторгана. Телеведущая заявила, что нехорошо лить помои на тех, с кем когда-то был близок. Пользователи заметили, что слова бывшего мужа ее сильно задели.

Рассуждения Ксении Собчак о добре и зле, которые появились в Instagram телеведущей, и замечания, оставленные в посте ее бывшим супругом, вылились в серьезную перепалку в Сети. Светская львица эмоционально отреагировала на "наезд" Максима Виторгана.

"Нет ничего отвратительнее и мелочнее лично для меня, чем лить ***** на тех, с кем совсем недавно был близким другом или близкой подругой. Вспоминать – только хорошее, и дать этому хорошему вытеснить все плохое, а не наоборот", – написала обиженная Ксения Собчак.

Телеведущая пояснила изложенную ранее точку зрения: мстить не надо, потому что все люди слабы и допускают ошибки. Каждому человеку есть чего стыдиться, поэтому, считает Собчак, надо простить и забыть о мщении. "Можно не общаться, не иметь дела – это уже личный выбор, но прощать врагов надо обязательно", – написала теледива.

Похожие рассуждения о природе добра и зла Ксения Собчак опубликовала несколько дней назад. Позже в комментариях к посту появился ехидный Максим Виторган. Судя по ядовитому ответу, актер все еще переживает из-за расставания с Ксенией.

"Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное повторять: "Я не специально" – и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих брать ответственность за свои поступки – ты кладезь!" – с сарказмом прокомментировал он философские размышления бывшей супруги.

В ответе Ксении Собчак не указано, что он адресован именно Максиму Виторгану. Однако пользователи решили, что это именно так – видно, "наезд" экс-супруга звезду сильно задел, пишет издание "7Дней".