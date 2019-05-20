"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
Вот уже несколько месяцев Евгений Петросян и Елена Степаненко делят квартиры, антиквариат, деньги и прочее. Камнем преткновения являются огромные апартаменты в элитном доме в Зачатьевском переулке Москвы. Интересно, что недвижимость стоимостью порядка 600 миллионов рублей оформлена на Евгения Петросяна, однако там проживает Елена Степаненко. Причем, как выяснилось недавно, она отказывается платить коммуналку и вешает этот долг на бывшего мужа.
"Сначала услуги ЖКХ спонсировал Петросян – порядка 200–250 тысяч в месяц, но потом его счета арестовали. Когда Степаненко стали угрожать отключением воды и электричества, она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции – около 30 тысяч в месяц, однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить. Суммы набегают очень большие", – пожаловался адвокат юмориста Сергей Жорин.
Ситуация усложняется еще и тем, что подавшая на развод Елена Степаненко наотрез отказывается общаться с Евгением Петросяном. По словам его представителя, доходит уже до абсурда. "Например, недавно потребовались документы, подтверждающие, что мой клиент имеет звание "Народный артист", – для налоговых вычетов, пенсионных отчислений. Елена Григорьевна просто не пустила Евгения Вагановича на порог. Пришлось все восстанавливать, делать дубликаты", – цитирует Сергея Жорина Starhit.
Адвокат отметил, что не единожды предлагал Евгению Петросяну прибегнуть к радикальным мерам, однако тот идет в отказ. "Я много раз предлагал решить вопрос с полицией и МЧС, вскрыть квартиру, поменять замки. Но, несмотря на все провокации бывшей благоверной, он на это не соглашается", – развел руками адвокат.
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