Обманутые циркачи пошли войной на Запашного
Запашный сообщил, что его репутацию намеренно уничтожают. Артист отметил, что если его хотят призвать к ответу, то пусть подают иск в суд.
"Виктория Ваганова – человек, который стоит за этим всем, занимается данной деятельностью уже восемь лет, и не только в отношении меня, а в отношении четырех генеральных директоров, которые последовательно меняли друг друга в компании Росгосцирк", – рассказал Запашный.
Дрессировщик добавил, что Ваганова постоянно обливает кого-то грязью. Женщина не в первый раз устраивает подобный скандал.
По словам Эдгарда, объединение, которое грозит подать на него заявление в Следственный комитет, существует только на бумаге. В этой "компании-пустышке" состоит всего пять человек.
Дрессировщик отметил, что его постоянно запугивают исками. "Сначала Гуцериев кричал, что он на меня в суд подаст, и никто не подал", – говорит звезда. Эдгард Запашный желает удачи всем тем, кто имеет на него зуб, он уверен, что к Фемиде его завистникам идти не с чем.
Напомним, недавно стало известно, что на Эдгарда Запашного готовят заявление в Следственный комитет. "Творческое объединение цирковых коллективов", во главе с Викторией Вагановой, подозревает директора Большого московского цирка в мошеннических действиях, якобы дрессировщик специально обанкротил три компании, которые отправляли цирковых артистов на гастроли. Организации собирали деньги за билеты, проводили выступления, а потом банкротились, присваивая деньги циркачей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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