Запашный в панике из-за угроз после скандала с Андреевой
Эдгард Запашный внимательно читает комментарии, которые оставляют подписчики в его микроблоге Instagram. Дрессировщик не мог пропустить послание угрожающего содержания от некоего Муслима Султыгова.
Как сообщает Telegram-канал Mash, подписчик пообещал "поломать жизнь" Запашному и сделать то же самое с его здоровьем. Негативные комментарии в соцсетях для звезд такого уровня – дело привычное, но Запашный рисковать не стал и обратился в полицию с заявлением.
Возможно, дрессировщик принял угрозы близко к сердцу из-за того, что в последнее время нападки на него участились. Недавно известная телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала артиста за слишком жестокие, по ее мнению, методы работы с животными.
"И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему пока как до Луны и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала в своем Instagram телеведущая.
В ответ на критику со стороны вставшей под знамя защитников животных Андреевой дрессировщик опубликовал видео двухлетней давности – там она восхищается работой труппы Запашного, кормит и гладит зверей. А к ролику приложил фото журналистки в шубе из натурального меха – зоозащитницам носить такие не положено.
Возмущение Андреевой последовало за гибелью в браконьерской ловушке одного из пяти редких леопардов на Кавказе. Запашный заметил, что зоозащитники сами виноваты в смерти редкого животного – не обеспечивают безопасность особям, выпущенным в дикую природу.
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