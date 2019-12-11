Забеременевшую Собчак прокляли из-за фото с "гаденышем"

Ксения Собчак призналась, что из-за рождения сына потеряла часть поклонников. Некоторые фанаты расценили появление у телеведущей малыша как предательство.

В интервью с Региной Тодоренко Ксения Собчак отметила, что беременность и роды меняют имидж известной женщины. Став матерью, звезда может потерять аудиторию. Так, например, произошло с самой Ксенией.

Дело в том, что до первого замужества Собчак была чайлдфри. Приверженцы этой идеологии сознательно отказываются иметь потомство. Последователи идеи предпочитают жить в свое удовольствие, не тратить время и ресурсы на воспитание детей. Среди фанатов теледивы было много людей разделявших ее убеждения.

"Я по себе знаю. Я была такой активной чайлдфри. Я ненавидела, когда рядом орут дети, это все была вообще не моя тема. И меня просто прокляло определенное количество моих бывших поклонников за то, что я предала движение чайлдфри. И что я теперь еще и фотографии стала выкладывать со своим "гаденышем"… Я не шучу", – сказала Ксения в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

В ответ Регина Тодоренко призналась, что тоже переживала по поводу собственного имиджа. Во время беременности она пыталась оставаться "грозой тинейджеров", но потом оставила тщетные попытки.

"Ты знаешь, я волновалась от того, что я быстро умру как артист. Пару лет назад мне казалось, что срок годности артиста быстро истекает. А сейчас я поняла, что совсем нет. Артист может жить, просто придумывая себе какие-то препятствия. Хочется сегодня быть мамочкой – будь мамочкой. Хочется быть сексуальной – будь сексуальной. А почему нет?" – сказала теледива Ксении Собчак.