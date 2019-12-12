"Моральный и физический урод": Собчак врезали за травлю Лопыревой

Светский обозреватель довольно едко высказалась о ситуации между знаменитостями. Миро уверена, что телеведущей, прежде чем обвинять других, не мешало бы взглянуть на свое поведение.
По словам блогера, Ксения Собчак нравственностью не отличается. "Полностью аморальная лошадь, будучи в браке и едва родив, забивает на жеребенка и шлет фотографии своей мохнатки мужу подруги. Мол, с праздничком тебя, дорогой. Может, вдуешь не очень счастливой в половой жизни, но зато задорной лошадке? Когда муж подруги сливается, лошадь делает ход конем – наставляет рога мужу с чужим мужем", – разоблачила журналистку Миро.
Она недоумевает от того факта, что Ксения Собчак выступила за моральные ценности, ругая Викторию Лопыреву. "Боясь потерять заказы от богатой семейки, она наскакивает и клеймит позором женщину, которая, якобы, увела из семьи мужика. Да даже если и увела, то не лошади тут вообще рот открывать-то!", – негодует в своем микроблоге в "ЖЖ" Лена Миро.
"Нет, ну серьезно: вот этот вот моральный и физический урод, наставивший рога мужу с чужим мужем, пытается шеймить намного более приличного человека", – заявила блогер. Она уверена, что за травлей, устроенной Ксенией Собчак на модель, стоят большие деньги и "обида маленькой, толстой и некрасивой девочки".
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