"Моральный и физический урод": Собчак врезали за травлю Лопыревой

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала скандал между двумя светскими львицами, который те устроили в Сети. Она считает, что Ксения Собчак не имеет права судить Викторию Лопыреву за ее брак с бизнесменом Игорем Булатовым.

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