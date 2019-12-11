"Почему люди такие злые?": ошарашенная Собчак успокаивала рыдающую Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко дала откровенное интервью журналистке Ксении Собчак. Когда речь зашла о российско-украинских отношениях, гостья шоу расплакалась.

Уроженка Одессы Регина Тодоренко поведала, что старается не высказываться на политические темы, так как мало понимает в этом. Более того, с родственниками о конфликте двух стран она тоже не говорит, в ее доме это табу. "Чтобы не разводить скандал", – пояснила Тодоренко, отметив, что у ее близких на Украине немного другие взгляды на происходящее.

После этого Регина неожиданно разрыдалась. Такая эмоциональная реакция гостя выбила из колеи даже видавшую виды Ксению Собчак. Она безрезультатно пыталась успокоить девушку.

"Это очень сложно, сохранять какой-либо нейтралитет. Обидно, что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся травля падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всем. Это очень тяжело. Мой муж не может познакомиться с моим дедушкой", – сказала теледива в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Регина не стала скрывать, что для нее тема отношений России и Украины непростая. Она много лет живет как между двух огней. Ее мужа, российского певца Влада Топалова, не пускают на территорию Незалежной. Имя вокалиста внесли в базу данных "Миротворец".

"Мне правда хочется приехать с мужем. Показать, где я жила, потому что для меня это немаловажно: где я родилась, где выросла. А его просто туда не пускают. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что 80-летнего дедушку сложно привезти познакомить", – добавила знаменитость.

Регина Тодоренко призналась, что всегда мечтала о большой одесской свадьбе. Однако в нынешней политической ситуации устроить ее невозможно. Замуж за Топалова она выходила в Италии.

"Мы хотели красивого праздника, но чтобы ни в коем случае мы не стали камнем преткновения в политической ситуации. Почему? За что?" – спрашивала, утирая слезы знаменитость.

Последние несколько лет, задувая свечи в день рождения, Регина, как оказалось, загадывает одно и то же желание: прямой перелет из Одессы в Москву. Тодоренко обидно оттого, с каким негативом к их русско-украинской семье могут относиться люди.

"Почему так пишут? За что? Потому что у меня муж россиянин? А я жена у него украинка. И на него также может вылиться ушат дерьма какого-то в очередной раз: "Ммм… Понятно, хохлушка у тебя жена, да?". Почему люди такие злые? Что провоцирует людей быть таким злыми?" – сказала Регина Тодоренко.