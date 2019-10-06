"Это не сын": поступок Топалова вызвал недоумение

На трогательной фотографии исполнитель держит на руках своего сына и нежно целует его в румяную щечку. Кроха одет в теплые комбинезончик синего цвета с забавными ушками на капюшоне. Влад же предпочел одеться полегче даже в прохладную осень – на нем толстовка, теплая жилетка и шапка.
Знаменитость подписал умилительные снимок так: "С днем рождения, родной мой человечек!". Текст он сопроводил разными хэштегами.
Всего за несколько часов поклонники оставили целую кучу комментариев, а само фото оценили более чем в 94,5 тысячи лайков. Тем не менее, многие подписчики Топалова выразили искреннее недоумение, почему исполнитель решил вдруг поздравить сына с днем рождения именно сегодня.
Некоторые выдвинули предположение, что на снимке с Владом совсем не сын, а какой-то другой ребенок. Иные же подумали, что певец отмечает именно десятимесячный срок со дня рождения ненаглядного чада. Впрочем, подавляющее большинство пользователей предпочло не заморачиваться и просто написало комплименты и добрые пожелания.
"
С Днем Рождения, ваше маленькое солнышко!!!!😍🎉🎉🎉 Пусть растет крепким, здоровеньким, умненьким и красивым!🎉🎉🎉🎉🙏
", "
Ребят, это не сын наверное, у их сына в декабре День рождение)", " Это сын,просто ему 10 месяцев,вот и сказал что день рождения", "
Лапушка какой! С днем рождения! Счастья вашей семье!💞
", – написали подписчики Топалова.
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