"В отличие от вас, я не совершенен": Топалов публично покаялся

Влад Топалов написал трогательный пост в Instagram. Он признался, что совершает ошибки и попросил за это прощения у всех подписчиков.

Певец Влад Топалов напомнил в своем Instagram, что сегодня подписчики отмечают Рождество Богородицы, в связи с чем исполнитель решил попросить прощения у всех, кого он мог обидеть словом или делом.

По словам Топалова, с утра он посетил службу, и на душе у него теперь "спокойно и тепло", хотя в последнее время его одолевали переживания и негатив.

"Я хочу вас всех поздравить с Рождеством Богородицы и извиниться, если кого-то я обидел словом и делом. Видит Бог, я не хотел. В отличие от вас, я не совершенен и совершаю ошибки", – написал певец.

Он пояснил свой сарказм, что в последнее время читает много сплетен о себе и своей семье – супруге Регине Тодоренко и даже их маленьком сыне. По словам музыканта, зла за негатив в свой адрес на подписчиков он не держит, судить он никого не намерен.

Топалов даже признал, что он намного хуже, чем про него говорят. Всем своим подписчикам Топалов пожелал хороших выходных и мира в душе и домах. При этом в конце поста он заметил, что ему надо отдохнуть от поклонников.

