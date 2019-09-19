Фотограф рассказал о неудачном свидании с Владом Топаловым

Конфликт начался в том году после работы фотографа с супругой артиста Региной Тодоренко. Для Богдана стало большой неожиданностью, что его творческие снимки появились на обложке "Телепрограммы".
Оскорбленный фотохудожник тут же поднял шум. Он сообщил ведущей и ее менеджеру Катерине Приминой, что они поступили незаконно, так как Богданов не давал письменного согласия на публикацию своих работ. "Ни вы, ни все печатные издания, которые используют фотографии, не имеют на это прав", – заявил парень в переписке с пиар-менеджером Регины.
После этого в скандал влез Топалов. "Это чудовище начало звонить мне, представляясь юристом, и сперва вылизывать и назначать встречу для того, чтобы уладить все мирным путем", – поведал в своем инстаграм-аккаунте Богдан.
По его словам, Влад так и не явился на назначенное свидание. Кроме того, артист начал орать, что фотограф сам виноват и доказать ему ничего не удастся.
"Топалов – самое омерзительное существо, встретившееся на моем пути", – резюмировал фотограф.
Влад напомнил оскорбившемуся художнику, что тот не удосужился обсудить условия до начала работы. Поэтому, по словам певца, они не виноваты, и это исключительно недоработка Богданова. В конце музыкант насмешливо отметил, что с радостью посмотрит, как Богдан решит этот вопрос в суде, и пожелал ему удачи.
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