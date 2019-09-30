"Знает про роды все": Топалов проявил чудеса акушерства

Девушка поведала, что знаменитость не только присутствовал на радостном событии, но и помогал медикам. Певец самолично перерезал пуповину, связывавшую мать с ее маленькой дочкой Теей.
По словам Алины, ее супруг бизнесмен Томас Неосон опоздал на роды из-за отмены рейса. Девушка рассказала, что изначально мужчина должен был успеть.
"Так бывает только в кино. У жены начинаются роды. Спешишь на первый попавшийся рейс к ней, успеваешь. Все хорошо, лететь всего час. Взлетная полоса. Мучительно долго стоите на ней. Затем "простите, технические неполадки, мы вынуждены вернуться в аэропорт" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)," – написала девушка на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Она рассказала, что в роддом ее в итоге привез брат. Алина выразила восхищение мужеством родственника, который не только не упал в обморок при рождении племяшки, но и верно выполнял все необходимые акушерские манипуляции. Молодая мама даже в шутку предложила сдавать брата в аренду тем, кто боится рожать.
"Мой брат знает про роды ВСЕ. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка!" – подытожила девушка.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самый сексуальный мужской голос?
Первый opгaзм
Люблю шашлыки.