Месяц без Аллы: Слуцкер поделилась неожиданными откровениями о подруге

Ольга Слуцкер разоткровенничалась. Она вспомнила о своей безвременно ушедшей подруге.

30 дней назад умерла Алла Вербер, фэшн-директор ЦУМа и подруга многих отечественных знаменитостей. В честь печальной даты ее подруга Ольга Слуцкер разразилась воспоминаниями. Оказывается, Алла и Ольга давно знакомы – почти 30 лет. Они оказались двумя первопроходцами в России, правда, в абсолютно разных сферах: Вербер – в мире моды, а Слуцкер – в отрасли спорта и здорового образа жизни. "Буквально сутра до ночи работали и отдавали всю свою энергию на успех дела в которое бесконечно верили (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Ольга Слуцкер.

Она отметила многогранность личности Аллы Вербер. "Одержимость в работе, профессионализм, четкое понимание что хочешь получить от своей команды, необходимая для достижения результата жесткость, уважение к соратникам, уверенность в уникальности и важности дела, которому служишь, благодарность и внимательное отношение к клиентам, визионерство и конечно необыкновенная женская красота и яркость образа – все это Алла Вербер", – охарактеризовала почившую подругу бизнеследи.

Со всеми этими качествами гармонично сочетались теплота, нежность и забота.