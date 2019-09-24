Близкие поделились редкими фото скончавшейся Вербер

Теперь страницу скончавшегося фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер в "Инстаграм" ведет ее дочь Екатерина. Наследница знаменитости показала поклонникам своей матери трогательное видео.

Ролик представляет собой подборку фотографий из домашнего архива, снимки сменяют друг друга под душещипательную мелодию. На них Алла Вербер запечатлена еще совсем молодой, с дочкой на руках.

По словам Екатерины, это видео демонстрировали на вечере памяти ее родительницы. Это только часть большого фильма о Алле Вербер, остальные фрагменты наследница знаменитости обещала опубликовать позднее.

"Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту, – написала Екатерина ниже. – Теперь я лишилась этой защиты… Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, теплый человек… Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной… Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья – Тимур и дети".

Девушка не стала скрывать, что еще не смирилась со смертью матери. Ей очень сложно говорить об этом. Между тем она гордится родительницей, которая десять лет боролась с онкологией ради близких. Екатерина также очень рада, что ее дочки успели познакомиться с бабушкой.

Напомним, фешен-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась 6 августа. Работница элитного магазина была другом для столичной элиты и звезд шоу-бизнеса. Вербер общалась Анной Нетребко, Филиппом Киркоровым, Иосифом Пригожиным и Андреем Малаховым. Причиной смерти стал, стал менингококковый сепсис. Аллу Константиновну похоронили в Торонто, где она провела часть своей жизни.