Близкие поделились редкими фото скончавшейся Вербер

Ролик представляет собой подборку фотографий из домашнего архива, снимки сменяют друг друга под душещипательную мелодию. На них Алла Вербер запечатлена еще совсем молодой, с дочкой на руках.
По словам Екатерины, это видео демонстрировали на вечере памяти ее родительницы. Это только часть большого фильма о Алле Вербер, остальные фрагменты наследница знаменитости обещала опубликовать позднее.
"Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту, – написала Екатерина ниже. – Теперь я лишилась этой защиты… Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, теплый человек… Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной… Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья – Тимур и дети".
Девушка не стала скрывать, что еще не смирилась со смертью матери. Ей очень сложно говорить об этом. Между тем она гордится родительницей, которая десять лет боролась с онкологией ради близких. Екатерина также очень рада, что ее дочки успели познакомиться с бабушкой.
Напомним, фешен-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась 6 августа. Работница элитного магазина была другом для столичной элиты и звезд шоу-бизнеса. Вербер общалась Анной Нетребко, Филиппом Киркоровым, Иосифом Пригожиным и Андреем Малаховым. Причиной смерти стал, стал менингококковый сепсис. Аллу Константиновну похоронили в Торонто, где она провела часть своей жизни.
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